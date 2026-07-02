タイ東北部のムクダハンで2日、11歳の少年が運転する車が、巡礼中の僧侶の列に突っ込む事故があり、僧侶8人が死亡しました。地元メディアによりますとタイ東北部のムクダハンで2日、11歳の少年が運転するピックアップトラックが巡礼中の僧侶の列に突っ込みました。この事故で、僧侶8人が死亡し、14人がケガをしたということです。僧侶は修行の一環としておよそ260キロ離れた寺まで歩いて行く途中だったということです。車を運転し