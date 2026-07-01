6月29日、元KAT-TUNでアーティストの亀梨和也が、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実との結婚を発表。田中は第1子を妊娠しており、“授かり婚” となった。2人の結婚には双方のファンをはじめ、多くから祝福の声が寄せられている。「2023年ごろ、ファッション『MAQUIA』（集英社）の対談で知り合った2人は、翌2024年放送の連続ドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で共演。2024年元旦に交際が報じられたときも、双方の事務所は否