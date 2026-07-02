6月23日に最終回を迎えた連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）。佐藤二朗（57）と橋本愛（30）がW主演し、夫婦であることを隠しながらバディ刑事として事件解決に奔走するというストーリーだったが――。「文春オンライン」は7月1日、ドラマ撮影中に佐藤と橋本の間でトラブルがあったことを報じた。記事によれば、佐藤が橋本のキャリアを全否定する発言などをしたとし、フジが外部の弁護士に調査を依頼した結果、佐藤の行為