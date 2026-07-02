《橋本愛が号泣した佐藤二朗の「爆弾ハラスメント」》──衝撃的なタイトルで7月2日発売の週刊文春による“文春砲”を食らった佐藤二朗（57）が猛反発している。【もっと読む】佐藤二朗主演ドラマ「夫婦別姓刑事」苦戦で見えた“違和感”の正体…演技は魅力的なのにナゼ？佐藤と橋本愛（30）といえば、先月23日に最終回を迎えたフジテレビ系火9「夫婦別姓刑事」でダブル主演を務めたものの、世帯視聴率2〜3％台とまるで振るわず