サッカー・ワールドカップで、メキシコ代表の勝利を祝う人たちが街中に殺到し、あわせて4人が死亡しました。このうち3人は窒息死したとみられています。6月30日夜、メキシコ代表が勝利した試合の後、首都メキシコシティー中心部に勝利を祝う大勢の人が押し寄せ、一部で身動きが取りにくいほどの混雑状態となりました。市内の中継会場や祝賀エリアには、あわせて約140万人が集まったとみられ、現地保健当局などによりますと、19歳と