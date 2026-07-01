6月28日21時55分ごろ、神戸市兵庫区福原町の風俗店で、従業員の女性（33）と30代の客の男性が血を流して倒れているのが見つかった。兵庫県警は男性が刃物で女性を刺した後に自らも刺し、自殺を図ったとみている。【写真を見る】「胸にナイフが突き刺さったまま...」緊迫した事件現場、「目鼻立ちがくっきりした美人」”人気嬢”だった被害者の女性"太客"だったという男と、女性の間に何があったのか──。大手紙在阪記者が事件を