FIFAワールドカップ2026での激闘を終えたサッカー日本代表が2日、日本に帰国した。2日午後2時過ぎ、日本代表の久保建英選手、上田綺世選手、中村敬斗選手、田中碧選手らが成田空港に到着した。空港には多くのファンが詰めかけ、選手たちを温かく迎えた。羽田空港には、森保一監督、堂安律選手、長友佑都選手、鎌田大地選手、伊東純也選手らが到着した。約2週間に及ぶ熱戦を終えた日本代表は、複数便に分かれて帰国。帰国前には、森