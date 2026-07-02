岡山県美作市教育委員会は２日、市立美作北小学校で提供された給食のあえ物に、約１センチのゴキブリの死骸とみられる異物が混入していたと発表した。給食は異物があった周辺部分を取り除いて提供されたが、健康被害の報告はないという。市教委によると、２日午後０時３０分頃、教員が美作給食センターから届いた給食を配食する際、温野菜と福神漬のあえ物が入っていた容器の中に異物があるのを見つけたという。同センターが