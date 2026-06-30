「news every.」の「ミダシ」が気になるニュース。「ヨーロッパ襲う熱波…死者多数WHOが警鐘」についてお伝えします。◇ヨーロッパを襲っている、観測史上最悪規模の熱波。ポーランドでは、東部の町でこれまでの最高気温を更新する40.5℃を記録。観光客「ポーランドなら20℃台くらいかなと思っていたけど、これはひどすぎます」ハンガリーの首都ブダペストでは、38℃を記録。臨時の給水所で、水を飲む人々の姿がみられまし