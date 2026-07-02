サッカーの北中米ワールドカップを終えた森保一監督（57）が2日、都内で帰国会見に臨んだ。「日本全国各地から日本代表に声援を送っていただき、そして共闘していただいたおかげで我々は思い切って世界に挑むことができました。感謝の言葉しかない」と声援に感謝を述べた森保監督。決勝トーナメント1回戦敗退という結果については「本当に自分としてはもう悔しくて残念な思いです」と、今の心境を吐露した。【Ｗ杯日程＆結果】波乱