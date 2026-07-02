旬のフルーツだけでなく、いまや「サボテン」まで。自分で選んで収穫する体験型スポットが進化を遂げています。世代を問わず楽しめる、注目の最新スポットを取材しました。【写真で見る】サボテン狩りのやり方希少品種の桃が40分食べ放題！ 3個で元が取れる「桃狩り」まず、Nスタが向かったのは山梨県笛吹市。こちらの農園で楽しめるのは、旬の「桃狩り」です。今の時期、おすすめなのが「夢しずく」。あまり出回らない希少な