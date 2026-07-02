「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」（対オランダ戦）「「股抜きちゃう？股（抜き）！サイドネットは神です！」（対チュニジア戦）「（後半ロスタイムは）7分いらん！って言うてるやん、マジで！」（対スウェーデン戦）「1にワオ、2にワオ、3にワオっすよね」（対ブラジル戦）6月30日（日本時間）、FIFAワールドカップ2026（北中米W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表はブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫し