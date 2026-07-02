プロ野球・日本ハムは2日、ファームの本拠地の移転先が恵庭市に決定したと発表。新庄剛志監督も喜びのコメントを投稿しました。移転先はJR千歳線の恵み野駅と島松駅の間にある約46ヘクタールのエリア。決め手はJR駅近くの広大な土地だといいます。2030年〜31年の開業を目指します。新庄監督は自身のInstagramで喜びの投稿。「2004年、初めて北海道にプロ野球チームが誕生した時、エスコンフィールドができるなど誰も想像していなか