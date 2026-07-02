news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「1000回以上も…復縁迫る送信『もう死ぬしかないやん』男逮捕」についてお伝えします。◇1日、愛知県豊明市の会社員・吉田匠吾容疑者（24）がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。吉田容疑者は先月28日の早朝、元交際相手の22歳の女性に対し「それならもう死ぬわ。今、近くまで来ている」とSNSでメッセージを送信。女性が110番通報をしたことで、警察に口頭で指導さ