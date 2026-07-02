中国で大手電機メーカーの日本人社員2人がレアアース磁石を許可なく輸出したとして拘束された事件で、中国側の複数の関係者も逮捕されていたことが新たに分かりました。中国当局は、富士電機グループの日本人社員2人をレアアース磁石を許可なく輸出した疑いで拘束し、先月、正式逮捕しました。複数の関係者への取材で、当局が、この事件に関連し、複数の中国人についても、逮捕していたことが分かりました。取り調べの対象は10人以