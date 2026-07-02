２日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征４号Ｂ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉7月2日】中国は2日午前7時46分（日本時間同8時46分）、海洋動力環境観測衛星「海洋2号E」を搭載した運搬ロケット「長征4号B」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で654回目となった。２日、酒泉衛星発射センタ