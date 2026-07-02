韓国において、マンションの敷地内でスイングカー（プラズマカー）に乗っていて車にひかれた小学生が治療中に死亡した。【画像】「モラルを期待するな」老人の転倒を無視する韓国の“鬼畜タクシー”7月2日、忠清南道（チュンチョンナムド）の瑞山（ソサン）警察署によると、瑞山市地谷面舞將里（チゴクミョン・ムジャンリ）のあるマンション敷地内で乗用車にひかれ治療を受けていたA君が、事故から3日後の前日1日に死亡した。被害