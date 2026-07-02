逮捕された詐欺グループの男たち。顔を隠す平沢憲人容疑者（50）。三沢真一容疑者（44）はうつむいています。平沢容疑者ら3人は2024年から2025年にかけ、占い師を装い70代の女性にメッセージを送信。「きょうは必ず当たる」「苦労した人生が終わる」などと嘘を言って女性を信じ込ませ、宝くじの高額当選を引き当てるための鑑定料として、現金など約750万円をだまし取った疑いが持たれています。平沢容疑者は詐欺グループの中心人物