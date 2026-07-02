プレイステーションがディスク形式でのゲームソフトの販売終了を発表しました。ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、2028年1月以降に販売するプレイステーション向けの新作ゲームについて、物理的なディスクの生産を終了し、ダウンロード版のみで販売すると発表しました。利用者のダウンロード版への需要がディスク版を大きく上回るため、利用実態や市場環境の変化を踏まえ決定したとしています。なお、2028年1月より前