FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメント1回戦で敗退した日本代表が2日、帰国。森保一監督（57）が都内で記者会見に臨み、「未来は必ず世界一を獲れる」と手応えを語った。「最高の景色」を掲げて臨んだ今大会。森保監督は得たものを聞かれると「成果も課題も真剣勝負の場で受けとることができた結果的には残念な結果というところで終わったがグループリーグ3試合、W杯優勝5回しているブラジルと真剣勝負の戦