サッカーＷ杯北中米大会で３２強に終わった日本代表の森保一監督、一部選手は２日、羽田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーに森保監督を先頭にスーツ姿の代表チームが登場すると、詰め掛けた約１００人の報道陣から無数のフラッシュ、ファンからのねぎらいの言葉が贈られた。日本史上初の５大会連続出場を果たした３９歳ＤＦ長友佑都が、スウェーデン戦後に発した「マンマミーア」のボードを持つファンもいた。一部スタッフ