ミスタードーナツは6月30日、人気商品『もっちゅりん』について第2弾商品の販売を中止すると発表した。さらに発売中の第1弾商品も7月中旬以降順次終了となる。【写真】「プレミア感出し過ぎ」ミスド『もっちゅりん』衝撃の注文ページミスドの『もっちゅりん』想定を上回る“争奪戦”2025年にミスタードーナツ55周年を記念して誕生した「もっちゅりん」。今までにない食感が大きな反響を呼び、売り切れが相次ぐ大ヒット商品とな