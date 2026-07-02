元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏（５０）が２日、自身の「Ｘ」を更新。俳優・佐藤二朗（５７）と女優・橋本愛（３０）のトラブルについて言及した。１日に配信された「文春オンライン」によると、６月２３日に最終回を迎えた４月期ドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）の撮影で共演した佐藤が橋本の楽屋に乗り込み、キャリアを全否定する発言をしたという。撮影中の身体的接触をめぐり、佐藤側と認識のズレが伏線とし