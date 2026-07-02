大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。◆モテる男性の代表格今日のテーマは、バーテンダーに学ぶ「モテる男性がしないこと」です。バーテンダーといえば、付き合ってはいけない、または結婚に向かない男性と
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