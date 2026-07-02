北海道・北見警察署は2026年7月2日、北見市に住む飲食店従業員の男(38)を、住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕しました。男は、2026年2月に北見市の30代女性宅に侵入し、女性用下着4点を盗んだ疑いがもたれています。男は2026年5月、北見市内の公衆浴場で入浴中の女性4人を撮影したとして、性的姿態等撮影の疑いで逮捕されていました。その後の取り調べで男が自供し、今回の事件が発覚したということです警察によりますと、男は「間違い