政府見解は合憲政府が今国会で成立を目指す皇室典範改正案の審議では、養子縁組などの具体的な制度設計を巡り、論戦が交わされる見通しだ。国民の理解を得られるかが焦点となる改正案には、戦後間もなく皇室を離れた旧１１宮家の男系男子を皇族の養子に迎える仕組みが盛り込まれた。門地による差別を禁じた憲法１４条に違反するとの指摘が根強い。政府の担当者は、皇族数確保のために「一定の要件を設けて養子に迎えるのは、皇