昨今、X（旧Twitter）で名前がよく上がり、根強くシェアを広げているアプリがある。“ポイ活アプリとも言われる『おぢポ』だ。運営会社は「ネタとしても楽しめるポイ活」「布団にくるまった謎の存在が、ユーザーが歩数を稼ぐごとに変化と成長を遂げていくゲームです。稼いだ歩数に合わせてポイントが貯まるだけでなく、アプリの中でキャラクターの“おぢさん”が育つというのがユーザーにウケているようですね。イベントに合わ