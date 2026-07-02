安田大サーカス」のクロちゃんが「ツール・ド・フランス2026」開幕記念プレス発表会に登場。元恋人・リチへの復縁を迫る場面がありました。 【写真を見る】【 クロちゃん 】元恋人・リチへ「復縁してください」と叫ぶもダメだったら「違う子に163万4600円の指輪をあげたい」イベントでは自転車にちなんだトークテーマで展開。「人生で大滑落（やらかした）」時について尋ねられると、クロちゃんは「1番最初にキスをした時」