6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と、元KAT-TUNの亀梨和也（40）が結婚と第1子妊娠を発表した。ビッグカップルのゴールインに祝福が相次ぐなか、SNSでは田中の“親族”にも注目が集まっている。米ニューヨーク州で生まれ、埼玉県育ちの田中。青山大学在学中は、ファッション雑誌などでモデルの仕事も経験し、’07年には「ミス青山コンテスト」で準ミスに輝いた。卒業後は’09年にTBS入社し、’14年の退社後はフ