定食レストラン「やよい軒」（運営：株式会社プレナス）は、このほど公式アプリ内で『20周年よいもの祭 定食総選挙』を実施し、結果を公表した。【画像】やよい軒「定食総選挙」1〜3位のビジュアルそれによると、総投票数は11万6469票で、「から揚げ定食」が1位、「しょうが焼定食」が2位、「チキン南蛮定食」が3位だった。アプリでは、1〜3位になった定食のクーポンが配布されている。■『20周年よいもの祭 定食総選挙』結