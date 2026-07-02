日本学生野球協会の審査室は２日、広島の総合技術高に６月１〜３０日まで１カ月の対外試合禁止処分にしたことを発表した。処分対象は部内いじめで、加害生徒１３人、被害４人。同校では昨年末に野球部の指導者が交代して新しい体制になったが、一部部員が前の指導者に引き続き指導を受けたいと新チームとは行動を別にするなどした。それをとがめた部員が悪口を言ったり、仲間はずれにするなどしたという。１０人以上による違