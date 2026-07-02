阪神梅田本店（大阪市北区）の名物「いか焼き」に“コーン入り”が2年ぶりに復活した。【画像多数】阪神梅田に登場…「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば、「えきそば」さっぱり野菜えきそばなどずらり地下1階スナックパークで7月1日より『スナックパークの野菜フェア』が開幕。「いか焼き」「カドヤ食堂」「えきそば」など13店舗で、バラエティー豊かな野14種類の野菜メニューが期間限定で登場している。「いか焼き」は阪神