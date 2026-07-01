6月29日（日本時間30日）、アメリカ・テキサス州ヒューストンでおこなわれたサッカーW杯北中米大会、日本対ブラジル戦。その現地観戦に訪れていたお笑いタレントの江頭2:50が、29日深夜の『FNN Live News α』（フジテレビ系）の生中継に映り込み、あわや “放送事故” レベルの暴走を見せ、物議を醸している。「江頭さんは、前回の1次リーグ・スウェーデン戦（日本時間26日）から、自身のYouTube『エガちゃんねる』のスタッフと