ALL GRACEが展開する日本酒専門居酒屋「夢酒」「富士喜商店」は、2026年7月2日から16日までの期間限定で、新料理メニューの全品「半額キャンペーン」を開催しています。「サーモンのカルパッチョ」や「白子ポン酢」などラインアップ期間中、47都道府県の日本酒が全て勢ぞろいする「夢酒」「富士喜商店」では、新料理メニューが全て半額で楽しめます。各メニュー1人1皿までが対象。何度来店してもキャンペーン価格が適用されます。