《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》6月29日、亀梨和也（40）と田中みな実（39）が双方の所属事務所を通じて、結婚と第一子妊娠を発表した。2024年元旦にスポーツ紙で熱愛が報じられた2人。一部週刊誌で破局が報じられていたなかでの結婚に、芸能界から祝福の声が相次いだ。そんななかヤキモキして