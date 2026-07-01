俳優・佐藤二朗（57）が、フジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の撮影中に、共演の橋本愛（30）に対する問題行為を起こしていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。佐藤が橋本のキャリアを全否定する発言をするなどし、フジテレビが外部の弁護士に調査を依頼した結果、佐藤の行為は「深刻なハラスメント」であると認定されている。【画像】夫婦役で共演したドラマでの佐藤二朗と橋本愛佐藤二朗©時事通信社佐藤二朗と