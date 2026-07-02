「いや、もうかわいいです。ただ、すぐこうやって遠征に来ないといけなかったりとかってことはあるので。心配な部分のほうが多いかなと思います」6月25日（日本時間）のツインズ戦終了後にメディアの取材に応じ、20日に誕生した第2子が男の子であることを明かしたドジャースの大谷翔平選手（31）。「取材終了後、大谷選手は笑顔で報道陣に手を振りながら立ち去ったそうです。『こんなに機嫌がいいのは見たことがない』と、現地メデ