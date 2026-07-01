【ヒューストン（米テキサス州）３０日＝後藤亮太】日本代表ＭＦ伊東純也（３３）が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦での敗戦から一夜明けて取材に応じた。サッカー王国と激突した大一番に先発。チームは前半１―０で折り返したが、後半は圧倒的に押し込まれ、ほぼ自陣で攻撃を受ける展開となり、後半１１分に同点に追いつかれ、終了間際の失点で逆転負けした。敗戦から一夜明けた取材で伊東は「実力不足という