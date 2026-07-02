タレントの叶姉妹が6月28日にブログを更新、そこにつづられた“告白”が波紋を広げている。【こちらも読む】デヴィ夫人が初公判で起訴内容おおむね認めるも…テレビ界にはもはや戻る場所なしか同日に訃報が伝えられた美輪明宏さん（享年91）の追悼から、《SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えている今、人様に対する悪口や傷つけたりするような言葉など、口に添えるような事はない優しい心の