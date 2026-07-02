7月1日、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演した女優・橋本愛と俳優・佐藤二朗の間に “ハラスメントトラブル” が起きていたことが『文春オンライン』に報じられた。「『夫婦別姓刑事』でW主演を務めた2人は、実は夫婦であることを隠しながら事件に立ち向かう刑事役で共演。『文春オンライン』の記事では、《橋本愛（30）が号泣した佐藤二朗（57）の“爆弾ハラスメント”「彼女の楽屋に乗り込み…」「発端はボディタ