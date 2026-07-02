村上市は6月30日、荒川支所の50歳代課長の男性職員を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。発表によりますと、この職員は2025年度に月に1回から3回程度、1分未満から数分間の範囲で、勤務開始時間の午前8時半よりも遅れて出勤したにも関わらず、出退勤システムの管理者権限を使用し、実際とは異なる、“遅刻ではない出勤時間”を直接入力していたということです。この職員の遅刻について、市に情報提供があり発覚しました。この職