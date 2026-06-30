よもや令和の世に、細木数子の名が甦ろうとは。ネットフリックスのドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題になる中、細木の天敵であり、本作の参考文献を著したジャーナリストの溝口敦氏に、鈴木智彦氏が当時について聞いた（文中敬称略）。【写真】「細木の記事をやめられないか」ジャーナリスト・溝口敦氏に記事の差し止めを要請した弘道会司興業の三代目・森健司組長「不正確な記事を書けば法的措置をとる｣と牽制2006年、溝口