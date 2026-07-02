乗客180人を乗せてイスラエルに向かっていた旅客機が、ハイジャックを示す緊急コードを誤って発信したことで、北大西洋条約機構（NATO）とイスラエルの戦闘機が緊急出動する騒ぎがあった。30日（現地時間）、AFP通信とブルガリアのBTA通信によると、ポーランド・ワルシャワを出発し、イスラエル・テルアビブに向かっていたエアバスA320旅客機のトランスポンダー（航空管制用自動応答装置）から、ハイジャックを示す緊急コードが発