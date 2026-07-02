《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。（中略）数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。佐藤二朗》【写真】「これは大丈夫？」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛7月1日の夜、俳優・佐藤二朗の公式Xで、憤りややるせなさが伝わるような文面が公開された。この投稿は、同日、『文春オンライン』で報じられた佐藤のハラスメント疑惑に関する報道を受けてのものだとされている。