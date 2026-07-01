東京・新宿区の路上で、動画配信中の女性をナイフで刺して殺害した罪に問われている男の初公判。男は起訴内容を認め、「本当に申し訳ございません」と謝罪しました。◇「こんにちはー」「ありがとうございました」ライブ配信者として活動していた佐藤愛里さん(当時22)が笑顔を見せていた配信の翌日、事件は起きました。■“山手線を歩いて一周する”ライブ配信中去年3月、東京・高田馬場で起きた殺人事件で、佐藤さんは“山