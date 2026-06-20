「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）リーグ戦再開初戦で先制攻撃を食らわせた。阪神・福島圭音外野手は初回５得点の口火を切る快打でビックイニングの流れを作った。初回先頭。相手先発・石田裕の初球、浮いた直球をしっかりと捉えた。「立ち遅れがないように準備して、いい結果になった。ワンスイングで捉えられたので良かった」。快音が敵地に響き、打球は右前へ落ちた。中野の犠打で二進後、佐藤輝の適時