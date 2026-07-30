埼玉・小鹿野町でトラックと自転車が衝突する事故があり、男子中学生が死亡しました。29日午後1時過ぎ、小鹿野町の国道で「トラックと自転車の事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、大型トラックが車道を走行中、歩道を対向から走行してきた自転車が車道側に転倒し、衝突したということです。この事故で、自転車に乗っていた近くに住む中学生、高田剛さん（14）が頭を強く打つなどして、その場で死亡が確認