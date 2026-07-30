7月28日に熊本県で発生した最大震度7の地震をめぐって、県は29日午後6時時点で13人が死亡、6人が心肺停止、4人が安否不明であることを発表。現場では、爆発が起こったイオンモール熊本や、煙突が崩落した日本製紙八代工場など、被害を受けた場所で今も懸命な救助活動が行われている。閣僚も震災対応に奔走している。小泉進次郎防衛大臣（45）は地震発生日の午後7時にXを更新し、首相官邸で対策本部を開くことを報告すると、翌29日