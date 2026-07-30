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元乃木坂46山崎怜奈が電撃発表「新しい命を授かっておりまして」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タレント山崎怜奈が30日放送のTOKYO FMラジオで妊娠を発表した
  • 「新しい命を授かっておりまして」と冠番組のエンディングで報告したとのこと
  • 秋頃から産休に入る予定で、元乃木坂46メンバーの慶事報告が相次いでいる
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