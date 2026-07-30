カツアゲ、あるいはみかじめ料的な要求をされた――そう現職の県議が告発したことで、大問題に発展している福岡県議会の金銭授受問題。県議会の“ドン”と言われる蔵内勇夫議長(72)が「パートナー」と公言した副議長は辞職した。だが、問題は収束するどころか日に日に拡大しており、ドンを取り囲む状況はますます厳しくなっている。【写真】福岡県で「蔵内議長（72）」と影響力を競い合う「自民党副総裁（85）」のダンディすぎる